تحرير 6340 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء كمامة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في تحرير 6340 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 6314 شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 26 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 571 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 137 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات 699 أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.