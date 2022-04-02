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بولندا: العقوبات على روسيا لم يكن لها التأثير المطلوب والروبل يستعيد وضعه

السبت، 02 أبريل 2022 02:43 م
بولندا: العقوبات على روسيا لم يكن لها التأثير المطلوب والروبل يستعيد وضعه رئيس وزراء بولندا
كتب ـ محمد عبد العظيم

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قال ماتيوش مورافيتسكى رئيس وزراء بولندا، إن العقوبات على روسيا لم يكن لها التأثير المطلوب فالروبل يستعيد وضعه، موضحا أن مطالبة روسيا بدفع واردات الغاز بالروبل " ابتزاز"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان رئيس وزراء بولندا، قد أعلن مؤخرا استقبال 2,3 مليون لاجئ أوكراني منذ بداية الأزمة، مؤكدا استعداد بلاده لموجة جديدة من اللاجئين الأوكرانيين، ودعا إلى تفكيك آلة الحرب الروسية، وذلك قبيل زيارته إلى بريطانيا والنرويج وسط استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال حسبما ذكر راديو بولندا، إنه سيتحدث مع قادة بريطانيا والنرويج بشأن تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي وسبل تدمير آلة الحرب الخاصة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا "لا يمكننا تفكيك آلة بوتين الحربية إلا من خلال عقوبات شديدة وحازمة".
 
ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الأراضي الأوكرانية جارية منذ أكثر ممن شهرين، فيما تسعى العديد من الدول لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.

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