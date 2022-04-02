بلغاريا تطرد دبلوماسيا فى السفارة الروسية بصوفيا

وكالات

أعلنت السفارة الروسية في صوفيا أن سلطات بلغاريا قررت طرد السكرتير الأول للسفارة وأمهلته 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وقال الوزير المفوض بالسفارة الروسية فيليب فوسكريسينسكي، إنه تم استدعاؤه إلى الخارجية البلغارية مساء اليوم الجمعة، حيث سلموه مذكرة بشأن إعلان السكرتير الأول للسفارة شخصا غير مرغوب فيه.

وأضاف الدبلوماسي أن الجانب البلغاري يعتقد أن سكرتير السفارة كان يمارس نشاطا لا يتجاوب مع صفته الدبلوماسية، مشيرا إلى أن السلطات البلغارية "لم تقدم أي أدلة لنا" بهذا الشأن.

وفي وقت سابق أبلغت النيابة العامة البلغارية وزيرة الخارجية تيودورا غينتشوفسكا بأن أحد الدبلوماسيين الروس كان يمارس "نشاطا استخباراتيا غير مسموح به"، على حد زعمها. وقالت إنها ستكشف عن مزيد من التفاصيل الأسبوع القادم.

وأعلنت وكالة أمن الدولة في بلغاريا أنها بصدد اتهام دبلوماسيين روس بالتجسس، وكشفت عن اثنين من عناصر الأمن البلغاري يشتبه بهما في التجسس لصالح الجانب الروسي.