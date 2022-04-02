انتظام حضور الطلاب فى أول أيام شهر رمضان المبارك.. صور

كتب محمود طه حسين

انتظمت اليوم السبت الدراسة فى المدارس فى أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث شهدت المدارس صباح اليوم أداء طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان شهرى فبراير ومارس وانتظام الدراسة فى باقى الصفوف الدراسية، كما استقبلت المدارس قرابة 2 مليون تلميذ بالصف الرابع الابتدائي لاداء الامتحان فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، وتم الغاء إجازة السبت فى المدارس التى كانت تحصل على إجازة السبت لأن جدول الامتحانات يبدأ من السبت وحتى يوم 6 أبريل الجاري.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت جدول امتحان شهرى فبراير ومارس لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى استعدادا للامتحانات، حيث أكدت الوزارة أن الامتحان يشمل 15 سؤالا فى كل مادة وتم وضع الأسئلة من قبل الإدارات التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان بدأت اليوم السبت 2 أبريل الجارى حيث يؤدى التلاميذ السبت 2 أبريل امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 3 أبريل امتحان العلوم والمهارات المهنية، والاثنين 4 أبريل فى الدراسات الاجتماعية وict، و5 ابريل فى اللغة الإنجليزية، ويوم 6 أبريل فى الرياضيات.

وشددت الوزارة على أنه تحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج لنهاية مارس.