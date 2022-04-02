النصاب الشيك "1".. مستريح البيتكوين.. "ضحك على إيهاب وخد كل ما يملك"

تتعدد وسائل النصب بين حين وأخر، وتختلف الضحايا كلًا حسب احتياجاته ومتطلباته، لكن هناك نوعا فريدًا مهما طال عليه الزمن لا يتجدد ولا يتغير، " النصاب الشيك".. هو نصاب من نوع خاص يجمع من راغبى الثراء السريع الأموال بل الملايين من الجنيهات، بحجة تشغيل هذه الأموال فى أحد المجالات، وتوزيع أرباح شهرية مرتفعة، ومن ثم يختفى وتختفى معه أحلام الجميع.

فمهما يتغير الزمان ومع اكتشاف العشرات من هؤلاء النصابين، إلا إنهم ينجحوا دائما فى استقطاب المواطنين بنفس الطريقة التقليدية، والاستيلاء على ملايين الجنيهات.

"الحلقة الأولى"

وفى الحلقة الأولى من برنامج " النصاب الشيك"، يقول إيهاب عزب، أحد ضحايا مستريح البيتكوين، إنه باع كل أملاكه، مستطردًا: "كان عندى عمارة بعتها كلها شقق، وكنت بتعامل مع شركة لاستثمار البيتكوين، والشركة التزمت معانا شهرين، والشهر الثالث قفل، أنا كنت حاطط ما يقرب من 2 مليون ومراتى دافعه مليون جنيه، بإجمالى 3 مليون جنيه لمستريح البيتكوبن".

وأضاف ضحية المستريح: "أنا معنديش أى مصدر دخل كنت مليونير، دلوقتى ساكن بالإيجار، معنديش أى فلوس أقدر أصرف على ولادى، ابنى خد الثانوية معرفتش أدخله كلية، مش قادر حتى أدفع الإيجار"، مؤكدًا أنه ملتزم بالتحقيقات وقررات المحكمة، بعد أن تعاطف مع المتهم من قبل وقام بدفع مبلغ 100 ألف جنيه لإخراج المتهم من محبسه على أمل أن يعيد الأموال لأصحابها، موجها رسالة للجميع:" أوعى تمشى ورا مستريح، اشتغل أنت بنفسك".