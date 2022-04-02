اليوم السابع
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المحكمة العليا ترفض دعوى عدم دستورية إجراءات التقاضى بمنازعات العمل الجماعية

السبت، 02 أبريل 2022 02:50 م
المحكمة العليا ترفض دعوى عدم دستورية إجراءات التقاضى بمنازعات العمل الجماعية المحكمة الدستورية- أرشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

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قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، اليوم السبت، برفض الدعوى رقم 298 لسنة 30 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على المواد (168، 169، 170، 180) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2008، بشأن فض منازعات العمل الجماعية عن طريق المفاوضة الجماعية، ومن بعدها الوساطة، ثم التحكيم.
 
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المكتب الفني، إن الحكم تأسس على أن أحكام تلك المواد جاءت وفاءً من الدولة لالتزامها بالدفاع عن حقوق العمال، وكفالة التفاوض الجماعي، المقرر بالمادتين (13، 27) من الدستور، دون أن ينال من حق التقاضي، ويضمن سرعة الفصل في مثل تلك المنازعات، محاولةً لرأب صدع النزاع في مهده، توفيرًا للجهد والمال، من خلال المفاوضة الجماعية، ومن بعدها الوساطة، خلال آجال رصدها المشرع. ووسد للنقابة العمالية دورًا فاعل في هذا الشأن، وفاءً للالتزام الدستوري الملقى على عاتقها بالمادتين (76، 77) منه.

المحكمة الدستورية

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