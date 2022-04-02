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الكرملين: عندما تستفيق أوروبا من "التخدير الأمريكى" ستعود للحوار مع روسيا

السبت، 02 أبريل 2022 02:15 م
الكرملين: عندما تستفيق أوروبا من "التخدير الأمريكى" ستعود للحوار مع روسيا الحرب بين روسيا واوكرانيا
كتب محمد عبد العظيم

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قالت الرئاسة الروسية "الكرملين": "عندما يستفيق الأوروبيون من "التخدير الأمريكى" سيعودون للحوار مع روسيا"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

 

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، شهرها الثاني، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضى الأوكرانية في 24 فبراير الماضى، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجى لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عدد من القيادات الأمريكية والكندية على رأسها الرئيس الأمريكى جو بايدن.


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