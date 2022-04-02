اليوم السابع
Ads
السبت، 02 أبريل 2022 05:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الفريق أسامة عسكر يعود لأرض الوطن بعد زيارة رسمية لدولة قبرص

السبت، 02 أبريل 2022 01:17 م
الفريق أسامة عسكر يعود لأرض الوطن بعد زيارة رسمية لدولة قبرص الفريق اسامه عسكر
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له، وذلك بعد زيارة رسمية استمرت لعدة أيام لجمهورية قبرص.

وأجريت مراسم استقبال رسمية وعزف السلام الوطني لكلا البلدين، والتقى رئيس الأركان برئيس دولة قبرص وذلك بحضور وزير الدفاع القبرصي و قائد الحرس الوطنى القبرصي، حيث نقل له تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

 

 


مصر وقبرص

رئيس الاركان

الجيش المصرى

القوات المسلحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة