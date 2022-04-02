الفريق أسامة عسكر يعود لأرض الوطن بعد زيارة رسمية لدولة قبرص

كتب زكى القاضى

عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له، وذلك بعد زيارة رسمية استمرت لعدة أيام لجمهورية قبرص.

وأجريت مراسم استقبال رسمية وعزف السلام الوطني لكلا البلدين، والتقى رئيس الأركان برئيس دولة قبرص وذلك بحضور وزير الدفاع القبرصي و قائد الحرس الوطنى القبرصي، حيث نقل له تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.