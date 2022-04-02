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الصحة: "التأمين الصحى" يغطى 70 مليون مواطن بالجمهورية دون أى تحمّل

السبت، 02 أبريل 2022 05:00 ص
الصحة: "التأمين الصحى" يغطى 70 مليون مواطن بالجمهورية دون أى تحمّل التأمين الصحى الشامل - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن نظام التأمين الصحي القديم يغطي أكثر من 70 مليون مواطن مقيمين على أرض مصر.
 
وقال الدكتور حسام عبد الغفار إن التأمين الصحى يقدم خدمات مميزة للمواطنين دون أى تحمل. وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي القائم بعمل وزير الصحة أكد أن هناك تطويرا للعديد من المستشفيات وتأهيلها لتقديم خدمات مميزة.
 
وأشار إلى انطلاق 12 مبادرة لتقديم العديد من الخدمات الطبية لجميع الفئات العمرية بالمجان، مؤكدا أن هذه المبادرات ساهمت في تحسين الصحة العامة للمواطنين، فضلاً عن أهميتها في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمواطنين، لافتا إلى أن وجود دراسات مستمرة لإطلاق العديد من المبادرات في مختلف التخصصات.

الصحة

التأمين الصحى

المواطنين

المستشفيات

اليوم السابع بلس

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