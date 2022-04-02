السيد القصير يترأس اجتماع وزراء الأرز الإفريقي ويطالب بزيادة الابتكارات الذكية

كتبت أسماء نصار

ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس وزراء الأرز الأفريقي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالقاهرة، فى دورته الحالية الثانية والثلاثين، التى تتواكب مع الاحتفال بمرور 50 عاما على إنشاء مركز الأرز الأفريقي، حيث ‏أشاد القصير أمام الجلسة بالمدير العام لمركز الأرز الأفريقي وفريقه لجهودهم الدؤوبة لضمان تحقيق الأهداف التنموية لمركز الأرز.

كما أشاد القصير بجهود لجنة الخبراء التى ترأسها الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ، في إنشاء حقول أرز إرشادية ونموذجية في الدول الأعضاء وبناء القدرات ورفع كفاءة المشتغلين بهذا القطاع الحيوي في الدول الأعضاء بمركز الأرز الأفريقي والاستفادة بالخبرات المصرية فى هذا الخصوص.

أشار القصير إلى الى أنه خلال فترة رئاسة مصر قام مركز الأرز الأفريقى بتقديم عدد من الابتكارات وثيقة الصلة بالأرز تم نشرها في أكثر من 340 بحث في المجلات العلمية الدولية والتى أدت إلى زيادة الإنتاجية مما كان لها الاثر الايجابي على مزارعي الأرز في قارتنا الافريقية فضلا عن حصول المركز على عدد من الجوائز العلمية.

كما طلب القصير من مركز الأرز الافريقي والمؤسسات الدولية المانحه بالعمل خلال الفترة القادمة على زيادة الأبحاث التى تتعلق بابتكارات الأرز الذكية مناخيًا والتي ستؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام المياه وتقليل انبعاثات الميثان في حقول الأرز خاصة فى ظل قضية التغيرات المناخية والشح المائى والتى تعتبر من أكبر التحديات التى تعوق التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى لمعظم دول العالم وبعض الدول الأفريقية ، بما يحقق التنمية المستدامة ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.

ويعد مركز الارز الافريقي هيئة بحثية حكومية دولية لعموم قارة افريقيا وتضم في عضويتها 28 دولة من ضمنها مصر، كما أن المركز له عضوية بالمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR ) المنوطة بتنفيذ الابحاث بالمجال الزراعي عالميا. ووزراء الزراعة هم ممثلي دولهم فى المركز .

ويقوم بدعم الدول الاعضاء للتعاون في مجال ابحاث وتنمية وزراعة الارز بهدف تعزيز اداء قطاع الارز في افريقيا. ويمثل لجنة الخبراء فى هذا المجلس رؤساء المراكز البحثية فى الدول الاعضاء والتى تجتمع لمدة يومين قبل الاجتماع الوزاري لبحث النقاط الفنبية والقرارات اللازمة واساليب التمويل بالمشروعات التى تتعلق بتنمية محصول الارز فى الدول الاعضاء والتى يتم عرضها على السادة الوزراء للاتفاق عليها واتخاذ قرار بشأنها واستمرت مصر رئيسا لهذا المجلس لمدة اربع سنوات متتالية منذ عام 2018 .