وأضاف زيلينسكي - في تصريحات متلفزة، أوردتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أنه "يصعب علينا التحدث عن الناتو، لأن الناتو لا يريد قبولنا. أعتقد أنه أمر خاطئ، لأننا إذا انضممنا إلى الناتو فإننا سنجعل الناتو أقوى بكثير. نحن لسنا دولة ضعيفة. نحن لا نقترح أن نجعل من أنفسنا أقوى على حساب الناتو.. أعتقد أننا أحد المكونات المهمة في القارة الأوروبية".

وعلى حد تعبيره، تدرس الولايات المتحدة الآن اقتراح كييف بشأن مشاركتها في اتفاقية أمنية من شأنها أن توفر دعمًا طويل الأجل لأوكرانيا.

ومن جهة أخرى، بحثت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا صباح اليوم /السبت/ مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي، في العاصمة وارسو، أوجه دعم الاتحاد الأوروبي للاجئين الأوكرانيين.

وذكر راديو "بولندا" في نشرته الإنجليزية أن ميتسولا التقت أيضا، خلال زيارتها لبولندا، بلاجئين أوكرانيين في بلدة "أوتوك" القريبة من العاصمة وارسو، معربة عن شكرها للدعم الذي يقدمه البولنديون للاجئين.

وقالت ميتسولا - في تصريحات لوسائل الإعلام - "نحن ممتنون لتوفيركم السكن والرعاية الطبية وفتح منازلكم للملايين من إخوانكم وأخواتكم من أوكرانيا".

وكانت رئيسة البرلمان الأوروبي قد سافرت إلى العاصمة الأوكرانية /كييف/ أمس الجمعة واجتمعت بمسؤولين أوكرانيين وألقت كلمة أمام البرلمان الأوكراني.