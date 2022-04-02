الجنرال كوريلا قائدا للقيادة المركزية للجيش الأمريكى خلفا لماكنزى

وكالات

تولى الجنرال في الجيش الأمريكي، مايكل كوريلا، قيادة القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) خلفا للجنرال المنتهية ولايته كينيث ماكنزي.

جاء ذلك في بيان نُشر يوم الجمعة على موقع القيادة المركزية الأمريكية، التي تتولى مسؤولية المنطقة العسكرية للشرق الأوسط، وكذلك جنوب ووسط آسيا.

وأقيمت مراسم تسليم القيادة المركزية الأمريكية في تامبا بولاية فلوريدا، وحضرها وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن.

وأكد أوستن على أن "القيادة المركزية الأمريكية ستستمر في الازدهار في هذا الوقت الصعب تحت القيادة الموثوقة للجنرال كوريلا، في منطقة لا يزال الوضع فيها صعبا وخطيرا".

وكان ماكنزي مسؤولا عن القيادة المركزية الأمريكية منذ مارس 2019. وتحت قيادته على وجه الخصوص، تم تنفيذ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان العام الماضي، كما تم تنفيذ عملية القضاء على زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في أكتوبر سنة 2019، وكذلك تنفيذ هجوم القوات الجوية الأمريكية بالقرب من مطار بغداد في يناير 2020، الذي أسفر عن اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.