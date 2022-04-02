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البنتاجون يلغى تجربة صاروخ "مينتمان 3" لتفادى التوترات مع روسيا

السبت، 02 أبريل 2022 02:00 ص
البنتاجون يلغى تجربة صاروخ "مينتمان 3" لتفادى التوترات مع روسيا البنتاجون - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلن البنتاجون عن إلغاء تجربة صاروخ "مينيتمان 3" البالستى العابر للقارات لتفادي التوترات مع روسيا في المجال النووى.

وأكدت القوات الجوية الأمريكية لوكالة "نوفوستى" الروسية إلغاء التجربة يوم الجمعة.

وكان المتحدث باسم البنتاجون جون كيربى قد أعلن في 2 مارس الماضي عن إرجاء واشنطن لتجارب هذا الصاروخ إلى أجل غير مسمى، من أجل عرض عدم وجود أي خطط لزيادة مستوى جاهزية القوات النووية.

وأشار البنتاغون إلى تجارب صاروخ "مينتمان 3" هي تجربة روتينية تجري 4 مرات سنويا في قاعدة بولاية كاليفورنيا التي تطلق منها الصواريخ إلى هدف في المحيط الهادئ، ويتم التخطيط لها مسبقا.


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