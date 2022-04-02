البريد يخدم الملايين.. أبرز 7 أرقام تكشف دور مكاتب الهيئة فى خدمة المواطنين

تنفذ الحكومة، خطة طموحة لإعادة صياغة دور البريد المصري ليصبح منفذًا لتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين، وتم التوسع فى فروع البريد المصرى وتزويده بأجهزة تقدم الخدمات بتقنيات حديثة من خلال نشر الأكشاك البريدية وتوفير مكاتب بريد متنقلة مزودة بموظفى البريد وماكينة صارف إلى بهدف تحريكها فى أوقات الذروة فى العمل بمكاتب البريد لاسيما فى أوقات صرف المعاشات، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 7 أرقام تكشف دور البريد فى خدمة المواطنين وهي:

1- 4206 مكتب بريد فى مصر بنهاية شهر يناير عام 2022 مقابل 4194 مكتب فى نهاية شهر ديسمبر عام 2021 مقارنة مع 4029 مكتب فى نهاية نفس الشهر من عام 2021 بنسبة نمو شهرى 0.29%، ونسبة نمو سنوى 4.39%.

2- 24.69 ألف نسمة متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب البريد بنهاية شهر يناير عام 2022 مقابل 24.72 ألف نسمة فى نهاية شهر ديسمبر عام 2021 مقارنة مع 25.31 ألف نسمة فى نهاية نفس الشهر من عام 2021 بنسبة انخفاض شهرى 0.14%، ونسبة انخفاض سنوى 2.46%.

3- 6.32 مليون مستفيد من المعاشات المنصرفة من خلال البريد بنهاية شهر يناير عام 2022 مقابل 6.29 مليون مستفيد فى نهاية شهر ديسمبر عام 2021 مقارنة مع 7.45 مليون مستفيد فى نهاية نفس الشهر من عام 2021 بنسبة نمو شهرى 0.48%، ونسبة انخفاض سنوى 15.17%.

4- 1088 ألف حوالة بريدية داخلية فورية بنهاية شهر يناير عام 2022 مقابل 1191 ألف حوالة فى نهاية شهر ديسمبر عام 2021 مقارنة مع 1333 ألف حوالة فى نهاية نفس الشهر من عام 2021 بنسبة انخفاض شهرى 8.68%، ونسبة انخفاض سنوى 18.41%.

5- تم نشر خدمات الشهر العقارى فى (111) مكتب بريد وجارى زيادة عدد المكاتب تباعا وذلك بالتنسيق بين الهيئة القومية للبريد ومصلحة الشهر العقاري.

6- تزويد المكاتب بعدد (1700) ماكينات صراف إلى ATM لسهولة صرف المعاشات الخاصة بالمواطنين دون الحاجة لتواجد المواطنين داخل الفروع وذلك للحد من التزاحم داخل المكاتب.

7- تم نشر عدد (84) سيارات متنقلة وعدد (50) أكشاك بريدية تقدم جميع الخدمات التى يقدمها مكتب البريد بمفهومه المعروف لتشمل الخدمات التى يقدمها البريد المصرى داخل فروعه بجميع أنحاء الجمهورية.