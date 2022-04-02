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الأمم المتحدة: خروج أكثر من 4.1 مليون شخص من أوكرانيا بسبب الحرب

السبت، 02 أبريل 2022 03:33 م
الأمم المتحدة: خروج أكثر من 4.1 مليون شخص من أوكرانيا بسبب الحرب الحرب بين روسيا واوكرانيا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة، عن خروح أكثر من 4,1 مليون شخص من أوكرانيا بسبب الحرب، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

فيما تسعى منظمة الأمم المتحدة إلى وقف حد للأزمة الأوكرانية الروسية، حيث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن نائبه مارتن جريفيث سيزور العاصمة الروسية موسكو يوم 3 أبريل الجاري لمناقشة الوضع الإنساني في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن مارتين جريفيث سيتوجه إلى موسكو يوم الأحد، ثم سيزور العاصمة الاوكرانية كييف، موضحا أن هذا يعني أننا لم نترك الجهود لوقف المواجهة في أوكرانيا وفي أي منطقة أخرى بالعالم.

 


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