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الأرصاد: اليوم ذروة الموجة الحارة.. وانخفاض الرطوبة لن يُشعر المواطن بالحرارة

السبت، 02 أبريل 2022 12:11 ص
الأرصاد: اليوم ذروة الموجة الحارة.. وانخفاض الرطوبة لن يُشعر المواطن بالحرارة الطقس - أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

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قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم السبت سيكون ذروة ارتفاعات درجات الحرارة بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان الكريم، وسيكون الطقس شديد الحرارة نهارًا وبارد ليلا، ولكن الرطوبة منخفضة لذلك لن يشعر المواطن بدرجات الحرارة العالية.

 

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامى جابر القرموطى خلال برنامجه "مانشيت" المذاع على قناة "سى بى سى"، أنه مع يوم الأحد والاثنين والثلاثاء سيشهد الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة وتعاود درجات الحرارة في الارتفاع مرة أخرة، ولكن ستكون الأجواء حارة في فترات النهار وباردة في فترات الليل، مناشدة المواطنين المحافظة على ارتداء الملابس الشتوية خلال فترات الليل.  

 

وتابعت: "الأسبوع القادم سيشهد ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة وتقلبات جوية، ولم نذهب للأجواء الباردة مرة أخرى في إبريل، ووارد سقوط الأمطار في مناطق جنوب البلاد، ولن تنخفض درجات الحرارة عن 20 درجة مئوية".


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الرطوبة

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