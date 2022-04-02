افتتاح وحدة السكتة الدماغية بمستشفى شبين الكوم التعليمى

كتب ـ وليد عبد السلام

افتتحت هيئة المستشفيات التعليمية، برئاسة الدكتور محمد فوزى مدير الهيئة وحدة السكتة الدماغية بمبنى الطوارئ بمستشفى شبين الكوم التعليمى، والتى تقوم بعمل القسطرة المخية لأول مرة داخل مستشفيات محافظة المنوفية.

وقال السودة، فى بيان اليوم، إن الوحدة ستخدم أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة من وسط الدلتا ، وستوفر عليهم عناء السفر إلى القاهرة، مما سيسهم فى إنقاذ حياة مريض السكتة الدماغية والتى تحتاج إلى التدخل العاجل والسريع، وتم توفير كافة الأجهزة والتجهيزات الطبية على أعلى مستوى وطبقا للمعايير العالمية.

وأفاد د. محمد طاحون مدير عام المستشفى بأن هذه الخدمة تستخدم في تشخيص وعلاج أمراض الأوعية الدموية المخية النادرة، وتم التنسيق والتعاون مع مستشفى المطرية التعليمى لتوفير الدعم والتدريب اللازم للأطقم الطبية، مضيفا بأن الوحدة دخلت الخدمة اليوم وتم إجراء 3 حالات قسطرة مخية لحالات تعانى من تمدد شرياني ووحمة وريدية شريانية وضيق بالشريان السباتي، وقام بها أساتذة من الفريق الموجود بالوحدة بقيادة أ. د. أحمد محمد عطية ود. أحمد هانئ الشافعى.