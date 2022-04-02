اليوم السابع
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استمرار فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو لذاكرة العالم

السبت، 02 أبريل 2022 05:00 ص
استمرار فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو لذاكرة العالم اليونسكو - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تستمر اللجنة الوطنية لليونسكو، فى فتح باب التقدم لجائزة (اليونسكو/جيكجي لذاكرة العالم) في دورتها التاسعة، والتى من المقرر أن يستمر التقدم حتى يوم 15 ابريل المقبل، على البريد الإلكترونى للجنة الوطنية لليونسكو حتى تتمكن اللجنة المعنية من اتخاذ اللازم وإرسالها إلى منظمة اليونسكو.
 
وتمول هذه الجائزة من جمهورية كوريا الجنوبية، وتمنح كل سنتين للمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والكيانات الأخرى التى قدمت مساهمات كبيرة فى حفظ التراث الوثائقي، وإمكانية الوصول إليه باعتباره تراثًا مشتركًا، حيث تقدر قيمة الجائزة بمبلغ 30 ألف دولار أمريكي.
 
وأوضح التقرير أنه يجب تقديم الملفات باللغة الإنجليزية أو الفرنسية بحد أقصى (ثلاثة مرشحين)، بحيث يكون متضمنًا ملخصًا ووصف لخلفية المرشح وإنجازاته، فضلًا عن ملخص للعمل أو نتائج المصنف، بالإضافة إلى الوثائق الداعمة ذات الأهمية الكبرى، وكذا استعراض الطريقة التى ساهم بها العمل المقدم فيها عرض، وإمكانية الوصول إلى التراث الوثائقي.
 
الجدير بالذكر أن هذه الجائزة أنشئت عام 2004؛ بهدف تعزيز برنامج ذاكرة العالم، وكذلك ذكرى نقش كتاب جيكجى الذى يعد أقدم الكتب الذى طُبعت بالحروف المعدنية.

التعليم العالى

اليونسكو

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ذاكرة العالم

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