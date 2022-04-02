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ارتفاع فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس أول أيام رمضان

السبت، 02 أبريل 2022 02:30 ص
ارتفاع فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس أول أيام رمضان أتربة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم، السبت، أول أيام شهر رمضان، حيث تشهد البلاد هذا اليوم ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، مائل للحرارة  على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، وليلا يكون الطقس باردا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن السبت أول أيام شهر رمضان فلكيا، سيشهد أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس الأحد ثانى أيام رمضان

كما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الأحد، ثانى أيام شهر رمضان فلكيا، حيث تشهد البلاد هذا اليوم ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، وليلا يكون الطقس باردا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الأحد ثانى أيام شهر رمضان فلكيا سيشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى  والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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