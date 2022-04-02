إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 5 أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة بعد نفق بياض العرب بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أعلى نفق بياض العرب بدائره المحافظة ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ونقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف كلا من حمدى .ع.م 48 سنة مصاب كدمات وسحجات ، محمد ك.م 37 سنة مصاب كدمات بالظهر وش كسر بالعمود الفقري، سيد ا.م 56 سنة مصاب كسر بالساق اليمنى والزراع الايسر ، عادل ح.م 49 سنة مصاي كسر بالقدم اليمنى وكدمات ، مصطفى ط م 56 سنة رفض النقل باقرار رسمى وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى؛ لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.