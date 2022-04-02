إسرائيل.. تسرب غاز الأمونيا من أحد المصانع قرب ديمونا

وكالات

شهدت إسرائيل، مساء يوم الجمعة، تسرب غاز الأمونيا السام من أحد المصانع قرب مدينة ديمونا جنوبي البلاد.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي وصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن مادة الأمونيا تسربت من أحد المصانع في المنطقة الصناعية ميشور روتيم قرب ديمونا الواقعة في صحراء النقب، 36 كم جنوب مدينة بئر السبع.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إغلاق مفرق تسافيت الذي يربط طرق رئيسية في النقب أمام حركة المرور في جميع الاتجاهات، بسبب الخوف من أن تحمل الرياح الأمونيا.

في غضون ذلك، لم يتم إصدار إرشادات أخرى للجمهور، وفق "يديعوت أحرونوت".