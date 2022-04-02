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أوكرانيا: ارتفاع عدد ضحايا القصف الروسي على نيكولاييفت لـ35 قتيلا

السبت، 02 أبريل 2022 01:40 م
أوكرانيا: ارتفاع عدد ضحايا القصف الروسي على نيكولاييفت لـ35 قتيلا الحرب في أوكرانيا - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وكالة الأنباء الأوكرانية، إن عدد ضحايا الهجوم الروسي على مبنى الإدارة في مدينة نيكولاييفت، إلى 35 قتيلا، مع استمرار عمليات البحث عن ناجين أو جثث ضحايا.

وأوضحت الوكالة أن القوات الروسية قصفت المبنى الإداري بمدينة نيكولاييفت المكون من تسعة طوابق، حيث توجد إدارة الدولة الإقليمية والمجلس الإقليمي، مما أدى إلى تدمير القسم المركزي من المبنى من التاسع إلى الطابق الأول.

وتشن القوات الروسية منذ 24 فبراير الماضي، عمليات عسكرية على الأراضي الروسية، بأوامر من الرئيس فلاديمير بوتين، ورفعت أوكرانيا دعوى قضائية ضد الاتحاد الروسي في محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

 


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