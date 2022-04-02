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أسعار الدرهم الإماراتي في مصر اليوم.. اسقرار ملحوظ بسبب العطلة الأسبوعية

السبت، 02 أبريل 2022 05:13 م
أسعار الدرهم الإماراتي في مصر اليوم.. اسقرار ملحوظ بسبب العطلة الأسبوعية اسعار الدرهم
كتب - إسلام سعيد

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شهد سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية استقرار اليوم، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 4.96 جنيه للشراء، و 4.99 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.95 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

 


سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.95 جنيه للشراء.

 

4.99 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.96 جنيه للشراء.

 

4.99 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.97 جنيه للشراء.

 

5.00 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.95 جنيه للشراء.

 

4.98 جنيه للبيع.
 
 
 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.96 جنيه للشراء.

 

4.99 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.95 جنيه للشراء.

 

4.98 جنيه للبيع.
 

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