أخبار مصر.. دار الإفتاء تحدد 15 جنيها حد أدنى لزكاة الفطر لعام 2022

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تحديد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1443 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، وأوضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

رئيس الوزراء يلتقى رئيس شركة مايكروسوفت

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مع رئيس شركة مايكروسوفت وممثلى الشركة بحضور الوزراء والجهات المعنية . شكري يشارك فى اجتماع تنسيقى لمجموعة "الاتصال العربية" بشأن الأزمة فى أوكرانيا شارك وزير الخارجية ‫سامح شكري، اليوم السبت، عبر الفيديو كونفرنس، في اجتماع تنسيقي لمجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري بشأن الأزمة في أوكرانيا. الفريق أسامة عسكر يعود لأرض الوطن بعد زيارة رسمية لدولة قبرص عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له، وذلك بعد زيارة رسمية استمرت لعدة أيام لجمهورية قبرص. أسعار الذهب اليوم فى مصر.. عيار 21 يسجل 970 جنيها شهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت استقرار ملحوظ في سوق الصاغة بمصر، وذلك بعد إغلاق البورصة العالمية للذهب، إذ سجل الذهب 1924 دولارا كسعر إغلاق أسبوعي، وهو نفس السعر المستمر معنا حتى يوم الاثنين القادم، مع فتح التداول مجدداً على الذهب، ويستجيب سعر الذهب في مصر لما تشهده الأسعار العالمية للمعدن النفيس، ويتغير سعر المعدن الأصفر صعوداً وهبوطًا وفق البورصة العالمية إضافة إلى أسعار الدولار في مصر. مفتي الجمهورية: زكاة الفطر 15 جنيهًا كحد أدنى ويجوز إخراجها من أول يوم برمضان حدَّد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1443 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، وأوضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف. هلال رمضان يزين سماء مصر بعد غروب الشمس ويشاهد بالعين المجردة يرصد هلال القمر لشهر رمضان المبارك بسماء مصر والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم السبت 1 رمضان 1443 الموافق 2 أبريل 2022، والانتقال نحو بداية الليل، حيث سيشاهد بسهولة بالعين المجردة بآلافق الغربي في حال كانت السماء صافية وهي فرصة للتصوير. طقس الغد حار على القاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 31 درجة وأسوان 41 تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأوقاف تعلن ضم 103 مساجد جديدة لمشروع الأذان الموحد

أعلن اللواء عمرو شكري رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف، ضم 103 مساجد جديدة لمشروع الأذان الموحد، ليصل إجمالي ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى حتى تاريخه 4755 مسجدًا على مستوى محافظات القاهرة الكبرى. طقس شديد الحرارة وأتربة عالقة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، حار على السواحل الشرقية و جنوب سيناء ، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

محافظ القاهرة يمد العمل بنفق الأزهر من 6 صباحا حتى الثانية بعد منتصف الليل

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مد مواعيد العمل بنفقى الأزهر خلال شهر رمضان، على أن تكون حركة سير السيارات داخل النفقين يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل ويتم غلق النفقين اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا حتى السادسة صباحًا لأجراء أعمال الصيانة والنظافة عدا يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع .

الأوقاف تستقبل الجمعة الأولى من رمضان بافتتاح 53 مسجدا بالمحافظات.. صور تستقبل وزارة الأوقاف الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، 8 إبريل، بافتتاح 53 مسجدًا، منها 49 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 919 مسجدًا ، منها 781 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و138 مسجدًا صيانة وترميمًا. وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بالتصدى لاحتكار السلع أو رفع الأسعار أجرى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين اليوم السبت، أول أيام شهر رمضان المعظم للاطمئنان على توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية فى الأسواق للمواطنين وجهود ضبط الأسعار، حيث شدد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة للمحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات لمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع وتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال أيام الشهر الكريم ، والمرور الميدانى على المنافذ الثابتة والمعارض والشوادر التى تم إقامتها لبيع السلع الغذائية والتوسع فى معارض " أهلاً رمضان" فى المدن والمراكز بما يسهم فى توفير السلع الأساسية للمواطنين فى شهر رمضان بالكميات والأسعار المناسبة ووجود عروض وتخفيضات حقيقية عن مثيلاتها فى الأسواق .

الأعلى للإعلام يحذف مشاهد زنا المحارم من مسلسل "دنيا تانية"