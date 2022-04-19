MG تقدم أحدث موديلاتها السيارة HS الرياضية في السوق المصري

كتبت - أمانى سمير

تدمج سيارة HS في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» بين الراحة والأناقة وأعلى معايير الأمان والسلامة



طرحت MG أحدث موديلات سيارة HS في السوق المصري والتي تعد إضافة حقيقية لمحفظة سيارات الشركة في السوق المصري حيث يقدم طراز السيارة الطابع الرياضي في هذه الفئة متعددة الاستخداماتSUV . توفر HS تجربة قيادة استثنائية مستوحاة من مفهوم تصميم سيارة X-Motion التجريبية المثير للإعجاب، بالإضافة إلى تصميم جذاب ومميز للشبكة الأمامية، وحواف رياضية للسيارة.

تمثل HS السيارة الرياضية كما يجب أن تكون والتي تعد أول سيارة بنظام الدفع الخلفي وتقدم خصائص السيارة الرياضية الحقيقية وبسعر مناسب، بدايةً من زر Super Sport الذي يمكّن السائق من الاستمتاع بإمكانيات وأداء القيادة الرياضية الفائقة. يستطيع السائق أيضاً تغيير إضاءة المقصورة الداخلية للسيارة من خلال 64 لون إضاءة محيطة مما يعطي السائق إحساس بالتميز والتفرد. كما تتميز السيارة بشاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، بينما تضفي المقاعد الرياضية المغطاة بالجلد مع تطعيمات من الألكانتارا الإحساس بقيادة سيارة رياضية؛ مما يعطي السائق انطباع أنه في حلبة السباق، لتضع هذه المواصفات MGHS في المقدمة وتميزها عن السيارات المنافسة لفئتها.

تتميز MG بقدرتها على تقديم سيارات تدمج بين الابتكار والتكنولوجيا والسعر المناسب، حيث تحرص العلامة التجارية دائمًا على تقديم فئات وطرازات جديدة لتلبية احتياجات ومتطلبات السوق. وتشمل سيارة HS خبرات MG في صناعة السيارات لتمزج الراحة والفخامة بالسلامة. تستمر MG في ريادتها للسوق خاصة بعد الإنجازات الهائلة التي حققتها العلامة التجارية في عام 2021 في السوق المصري.

تعد سيارة HS الخيار المثالي لمحبي الحركة للانطلاق على الطريق وذلك من خلال محرك تربو عالي الكفاءة بسعة 1.5 لتر وقوة 169 @ 5600 حصان وناقل حركة بـ 7 سرعات. لن تخيب MG الآمال عندما يتعلق الأمر بمعايير الأمان والسلامة المطلقة، فقد حصلت على تصنيف 5 نجوم لتقييم درجة الأمان وفقاً لمعيار Euro N-Cap، وهو أعلى تصنيف يمكن الحصول عليه. تأتي سيارة HS مزودة ب6 وسائد هوائية؛ 2 جانبين، 2 أماميين، و2 ستائر، ونظام تثبيت السرعة، وإيقاف المحرك، والتعليق التلقائي، والتحكم في مساعدة بدء التشغيل على المرتفعات، وفرامل الانتظار الكهربائية، نظام تحذير من حركة المرور الخلفية، وكاميرا الرؤية الخلفية، نظام مراقبة النقطة العمياء الخلفية، نظام التحذير من تغيير المسار، نظام تحذير فتح الباب، برنامج الثبات الإلكتروني (ESP)، نظام مراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى مانع تشغيل المحرك لحماية السيارة من محاولات السرقة. تعد HS الخيار الأمثل للعائلات أثناء التنقل كونها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، حيث يحافظ نظام ISOFIX الخلفي المخصص للأطفال على سلامة طفلك في رحلة خالية من القلق بالإضافة إلى صندوق أمتعة بمساحة مناسبة لجميع احتياجات الأسرة.

تأتي السيارة الرياضية الفاخرة بأربعة ألوان مميزة وهي الأسود والأزرق والأحمر والأبيض. كما توفر MG أيضًا لمحبي نادي ليفربول لكرة القدم إصدارًا خاصًا من HS يتضمن ديكورات داخلية باللون الأحمر الذي يعتبر اللون الأساسي لناديهم المفضل.

جدير بالذكر أن MG هي أكثر العلامات التجارية نموا على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وقد حققت MG إنجازات هائلة في عام 2021، حيث اكتسحت سوق السيارات المستوردة في 2021 واحتلت المركز الثاني على مستوى تصنيفات السوق المصري. علاوة على ذلك، حققت MG معدلات نمو مرتفعة في مبيعات قطع الغيار خلال عام 2021 بنسبة قدرها 269% وافتتحت 7 مراكز جديدة، بالإضافة إلى زيادة هائلة في مراكز خدمات الصيانة وما بعد البيع بأكثر من 50٪ في عام 2021، ليصل عددها الى 21 مركزًا لخدمات ما بعد البيع على مستوى الجمهورية، كما بلغت معدلات المبيعات 23،600 سيارة بزيادة أكثر من 56٪ في مبيعات TTL عن العام قبل الماضي 2020 ومن المتوقع أن تطرح الشركة طراز جديد آخر قريبًا.