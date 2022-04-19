1.8 مليون جنيه لتدعيم مهمات السلامة والصحة المهنية للعاملين بمياه سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من شراء مهمات سلامة وصحة مهنية بمبلغ 1.8 مليون جنيه، وذلك بهدف تأمين بيئة العمل والحفاظ على حياة العاملين، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه يجرى تدريب جميع العاملين بجميع مواقع الشركة على كيفية الاستخدام الأمثل لتلك المهمات لمواجهة كافة المخاطر، وأن الشركة تولى أهمية قصوى لتأمين العاملين.

وأشار اللواء أحمد أبو حساب مستشار الشركة لشئون الرقابة والمتابعة والسلامة والصحة المهنية، إلى شراء العديد من مهمات السلامة والصحة المهنية، منها بدل تطهير ونظارات واقية واوجه لحام وأجهزة كشف غازات وجوانتيات وأحذية سيفتى، وكذلك شراء 30 شنطة إصلاح كلور متعدد الأغراض خاص بمكافحة تسرب غاز الكلور، وذلك للتعامل السريع مع أى تسرب لغاز الكلور.



مهمات السلامة والصحة المهنية للعاملين بمياه سوهاج (1)



مهمات السلامة والصحة المهنية للعاملين بمياه سوهاج (6)



مهمات السلامة والصحة المهنية للعاملين بمياه سوهاج (5)



مهمات السلامة والصحة المهنية للعاملين بمياه سوهاج (4)



مهمات السلامة والصحة المهنية للعاملين بمياه سوهاج (3)