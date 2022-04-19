يوسف حمزة أمينا عاما لاتحاد نقابات المهن الطبية.. ومحمد سيف أمينا للصندوق

كتبت آية دعبس

عقد اتحاد نقابات المهن الطبية ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لإعادة تشكيل هيئة مكتبه، وذلك عقب الانتهاء من انتخابات التجديد النصفى لنقابتى أطباء الأسنان والأطباء البيطريين، وإعلان النتائج الرسمية لكلا منهما.

وقد أسفر الاجتماع عن اختيار:

- الدكتور يوسف حمزة أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، أمينا عاما لاتحاد نقابات المهن الطبية.

- الدكتور محمد سيف أمين عام نقابة الأطباء البيطريين، أمينا لصندوق اتحاد نقابات المهن الطبية.

- الدكتور عمرو الجمهورى أمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين، أمينا مساعدا لاتحاد نقابات المهن الطبية.

- الدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق نقابة الأطباء، أمينا مساعدا لصندوق اتحاد نقابات المهن الطبية.

وكانت قد أعادت النقابة العامة للأطباء البيطريين، تشكيل هيئة مكتب النقابة، وذلك بعد إعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة العامة والنقابة الفرعية بقنا، وقد تم انتخاب كل من: الدكتورة شيرين ذكي، وكيلا للمجلس، والدكتور محمد سيف، أمينا عاما، والدكتور عمرو الجمهورى، أمينا للصندوق، الدكتور أيمن حلمي، أمينا مساعدا، الدكتور عبد العزيز الجوهرى، أمينا مساعدا للصندوق.

كما أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، تشكيل هيئة مكتب النقابة، حيث تم انتخاب الدكتور حسين عبد الهادي وكيلا للمجلس، والدكتور محمد علاء أمينا عاما، والدكتور يوسف حمزة أمينا للصندوق، والدكتور محمد خطاب أمينا مساعدا، والدكتور أيمن عبد المتجلي أمينا مساعدا للصندوق.