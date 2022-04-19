يوسف الحسينى: مصر الأعلى في النمو الاقتصادي خلال فترة كورونا بالمنطقة

كتب محمد عبد المجيد

قال الإعلامى يوسف الحسينى، إنه لكى نتحدث عن الدين العام، يجب أن نعلم أولا ما هو الدين الخارجي والدين الداخلى، كما يجب أن نعلم جيدا إن كل دول العالم دون استثناء مديونة، وإن أمريكا تعد أكبر دولة مدينة على مستوى العالم، وإن ذلك الدين الكبير عمره ما يكون مشكلة إلا لو كان هناك عدم القدرة على السداد، أي إن لم يكن هناك نمو بالدولة، مشيرا إلى أن مصر فى فترة كورونا حققت نمو بنسبة 3.6%، فكانت مصر الاقتصاد الأعلى نموا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف الإعلامى يوسف الحسينى، خلال تقديمه حالقة اليوم الثلاثاء، من برنامجه " التاسعة"، المذاع على فضائية مصر الأولى، إن التوقعات الجديدة للبنك الدولى وغيره من منظمات اقتصادية، هي إن مصر ستحقق نموا من 5% إلى 5.5%، مؤكدا إلى إن تلك التوقعات على ذلك العام فى ظل الأزمة الراهنة التى ليس لمصر أي أزمة بها على الإطلاق وهى الحرب الأوكرانية الروسية.

وأشار الإعلامى يوسف الحسينى، إلى أن مصر حتى فى ظل هذه الحرب تستطيع تحقيق معدل النمو المذكور وفقا لما يقوله البنك الدولى، مشيرا إلى أن مصر ترى ذلك من خلال الأوراق من خلال المؤسسات المصرية المختلفة، مشيرا إلى أن مصر لم ترشوا البنك الدولى أو غيره من مؤسسات اقتصادية كى تقول هذه البيانات عن مصر.