وزير خارجية أوكرانيا: نوافق على هدنة إنسانية دعت إليها الأمم المتحدة لمدة 4 أيام

كتب أحمد عرفة

قال ديمترى كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، إن على روسيا وقف حربها أو السماح بهدنة إنسانية على الأقل، متابعا: نوافق على الهدنة الإنسانية التي دعت لها الأمم المتحدة لوقف القتال لمدة 4 أيام.

وفى وقت سابق قال أولاف شولتز، مستشار ألمانيا، إن بلاده لن ترسل دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا وسنرسل دبابات قديمة يستطيعون تشغيلها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المستشار الألماني: نبحث مع المصانع العسكرية في زيادة إنتاج الأسلحة لأوكرانيا، متابعا: وصلنا إلى الحد الأقصى من المساعدات العسكرية التي يمكن تقديمها لأوكرانيا.

وقال المستشار الألماني، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لم يتوقع وحدتنا وتأثير العقوبات على روسيا كارثي.

وتابع المستشار الألماني: أوكرانيا ستحصل على دعمنا الكامل ولكن لن نشارك في الحرب، وسنواصل دعم أوكرانيا عسكريا وماديا.