وزير بريطانى سابق يدعو بوريس جونسون لـ"إظهار القيادة"

كتبت رباب فتحى

قال الوزير البريطانى السابق المحافظ توبياس إلوود إن على رئيس الوزراء بوريس جونسون "إظهار القيادة" من خلال منح النواب الفرصة لدعمه في تصويت على الثقة.

وردا على سؤال حول فضيحة حفلات داونينج ستريت وقت الإغلاق، والتي شهدت الأسبوع الماضي تغريم رئيس الوزراء لخرقه قوانين فيروس كورونا الخاصة به ، قال إلوود لبي بي سي إن الوقت قد حان للتصويت على مستقبل جونسون.

وقال: "لسوء الحظ ، لا يزال العديد من النواب قلقين للغاية بشأن ما نتجه إليه" ، مضيفًا: "إذا كنت رئيسًا للوزراء ، فسأظهر القيادة هنا ، وأدرك أن هذا يتطلب إدارة الأزمات على هذا النحو ، وأقول ذلك "هذه أوقات عصيبة ، سأمنحكم الفرصة لدعمي من خلال التصويت الفعلي على الثقة".

يأتي ذلك في الوقت الذي يُتوقع فيه أن يقدم جونسون "اعتذارًا شديد اللهجة" إلى أعضاء البرلمان يوم الثلاثاء في أول بيان له أمام مجلس العموم منذ تغريمه من قبل شرطة العاصمة بسبب حضوره حفلة عيد ميلاد - أقيمت على شرفه - في غرفة مجلس الوزراء في يونيو 2020 بينما كانت قيود كورونا الصارمة سارية.

وفقًا لصحيفة التليجراف، لن يخوض رئيس الوزراء في التفاصيل حول التجمع الذي تعرض من أجله لإشعار عقوبة ثابتة وأي أحداث أخرى فى داونينج ستريت.

يأتي ذلك بعد أن صدر بحق كل من جونسون وزوجته كاري والمستشار ريشي سوناك غرامات - ودفعوا - غرامات لحضور حفل عيد ميلاد أقيم لرئيس الوزراء في يونيو 2020. ومن المفهوم أنه كان حاضرًا على الأقل فى ستة فعاليات من 12 تحقق فى أمرهم شرطة العاصمة، ويتم الاستعداد لمزيد من الغرامات المحتملة."