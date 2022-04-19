اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 02:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزير بريطانى سابق يدعو بوريس جونسون لـ"إظهار القيادة"

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 12:51 م
وزير بريطانى سابق يدعو بوريس جونسون لـ"إظهار القيادة" بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الوزير البريطانى السابق المحافظ توبياس إلوود إن على رئيس الوزراء بوريس جونسون "إظهار القيادة" من خلال منح النواب الفرصة لدعمه في تصويت على الثقة.

وردا على سؤال حول فضيحة حفلات داونينج ستريت وقت الإغلاق، والتي شهدت الأسبوع الماضي تغريم رئيس الوزراء لخرقه قوانين فيروس كورونا الخاصة به ، قال إلوود لبي بي سي إن الوقت قد حان للتصويت على مستقبل جونسون.

وقال: "لسوء الحظ ، لا يزال العديد من النواب قلقين للغاية بشأن ما نتجه إليه" ، مضيفًا: "إذا كنت رئيسًا للوزراء ، فسأظهر القيادة هنا ، وأدرك أن هذا يتطلب إدارة الأزمات على هذا النحو ، وأقول ذلك "هذه أوقات عصيبة ، سأمنحكم الفرصة لدعمي من خلال التصويت الفعلي على الثقة".

يأتي ذلك في الوقت الذي يُتوقع فيه أن يقدم جونسون "اعتذارًا شديد اللهجة" إلى أعضاء البرلمان يوم الثلاثاء في أول بيان له أمام مجلس العموم منذ تغريمه من قبل شرطة العاصمة بسبب حضوره حفلة عيد ميلاد - أقيمت على شرفه - في غرفة مجلس الوزراء في يونيو 2020 بينما كانت قيود كورونا الصارمة سارية.

وفقًا لصحيفة التليجراف، لن يخوض رئيس الوزراء في التفاصيل حول التجمع الذي تعرض من أجله لإشعار عقوبة ثابتة وأي أحداث أخرى فى داونينج ستريت.

يأتي ذلك بعد أن صدر بحق كل من جونسون وزوجته كاري والمستشار ريشي سوناك غرامات - ودفعوا - غرامات لحضور حفل عيد ميلاد أقيم لرئيس الوزراء في يونيو 2020. ومن المفهوم أنه كان حاضرًا على الأقل فى ستة فعاليات من 12 تحقق فى أمرهم شرطة العاصمة، ويتم الاستعداد لمزيد من الغرامات المحتملة."


بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطاني

داونينج ستريت

العموم

حفلات داونينج ستريت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أزمات بوريس جونسون لا تنتهى.. 3 غرامات إضافية لرئيس وزراء بريطانيا بسبب "حفلات الاغلاق".. خبراء: الإجمالى قد يتخطى 10 الآف إسترلينى.. اندبندنت تكشف "الحالة الجنائية" لجونسون..وأكثر من نصف حزبه يطالبون باستقالته

الجمعة، 15 أبريل 2022 12:00 ص

بوريس جونسون: الهجرة غير المنظمة تضع خدماتنا تحت ضغوط كبيرة

الخميس، 14 أبريل 2022 11:59 ص

استمرار الجدل حول حفلات "داونينج ستريت".. جارديان: بوريس جونسون يتحدى دعوات الاستقالة بعد تغريمه لحضور حفلات الإغلاق.. ومصادر تنفى تكهنات باستقالة وزير المالية.. ورئيسة وزراء اسكتلندا تنضم للمطالبين بالرحيل

الخميس، 14 أبريل 2022 12:30 ص

استقالة وزير العدل البريطانى على خلفية خرق بوريس جونسون قيود كورونا

الخميس، 14 أبريل 2022 12:04 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة