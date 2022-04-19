اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الكهرباء: تحديث استراتيجية الطاقة من أجل الهيدروجين الأخضر والإعلان عنها قبل Cop27

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 01:30 م
وزير الكهرباء: تحديث استراتيجية الطاقة من أجل الهيدروجين الأخضر والإعلان عنها قبل Cop27 وزير الكهرباء خلال كلمته
كتب محمد أسعد تصوير: كريم عبدالعزيز

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استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء ما تم انجازه في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، وكيف تحولت مصر من دولة لديها عجز في هذا القطاع لدولة لديها فائض ومصدرة.
 
وقال، إنه في أعوام 2011 و2012 و2013 مرت مصر بظروف صعبة وكانت تعاني من عجز كبير في قطاع الكهرباء وكان يتم قطع التيار الكهربائي من أجا تخفيف الأحمال، ولكن بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أضحت مسألة الكهرباء "أمن قومي" وتم وضع استراتيجية عمل حتى تمكنا في يوليو 2015 أن نتحول لدولة ليس لديها عجز في هذا القطاع.
 
 
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقدته وزارة التعاون الدولي للإعلان عن الشراكة الإعلامية مع شبكة سي إن إن الدولية، تستهدف توثيق لقصص مصر التنموية، وتسليط الضوء على الشراكات الدولية المُنفذة بين الحكومة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق التنمية المستدامة، والدفع نحو تحقيق اقتصاد شامل ورقمي وأخضر.
 
 
استكمل بقوله: منذ يوليو 2015وحتى الآن لم تشهد مصر انقطاع التيار الكهربائي من أجل تخفيف الأحمال، قد يتم انقطاع التيار لأسباب أخرى فنية سرعان ما تعود ولكن ليس من أجل تخفيف الأحمال، مشيرًا إلى أنه تم يتم الآن تحديث استراتيجية الطاقة في مصر بعد الدخول في الهيدروجين الأخضر، وسيتم الإعلان عنها خلال أشهر وقبل انعقاد مؤتمر المناخ Cop27 بشرم الشيخ.
 
وأكد شاكر على أن الاهتمام لا يقف فقط عند حد إنتاج الطاقة الكهربائية ولكن يتم العمل على تطوير الشبكات والطاقة المتحددة، موجهًا الشكر للقطاع الخاص الذي يتم الاعتماد عليه والشراكة مع بشكل كبير.
 
وتأتي الشراكة بين وزارة التعاون الدولي وشبكة سي إن إن، كجزء من المبدأ الثالث من مبادئ إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي – سرد المشاركات الدولية – بهدف توثيق قصص مصر التنموية ، على المستوى الدولي، من خلال ثلاثة محاور هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
 
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التعاون الدولي

التنمية المستدامة

رؤية مصر 2030

رانيا المشاط

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