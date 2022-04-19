وزير الطيران يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين سلطتى الطيران المدنى المصرى والإماراتى

كتب أحمد مصطفى

شهد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بمقر وزارة الطيران مراسم توقيع مذكرةتفاهم بين سلطة الطيران المدنى المصرى والهيئة العامة للطيران المدنى بدولة الإمارات العربية المتحدة والتى تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف أنشطة الطيران والاستفادة القصوى من الإمكانيات والكفاءات المتميزة لدى سلطتى الطيران المدنى فىكل من مصر والإمارات لتأسيس شراكة مستمرة بينهما.

وقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصرى الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيرانالمدنى المصرى وعن الجانب الإماراتى سيف محمد السويدى المدير العام للهيئة العامةللطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزيرالطيران والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة فى مصر وباسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلام.

وخلال اللقاء أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى أن العلاقات المصرية الإماراتيةتشهد تطورا كبيرا فى مختلف المجالات وخاصة فى مجال النقل الجوى حيث تعد مذكرةالتفاهم التى تم توقيعها خطوة مهمة على طريق تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين فىمختلف أنشطة الطيران .

وأشاد وزير الطيران بالعلاقات القوية والروابط التاريخية التى تجمع بين البلدينوالشعبين الشقيقين مؤكدا حرص وزارة الطيران المدنى على زيادة أوجه التعاون معالأشقاء بدولة الإمارات العربية المتحدة .

ومن جانبها أكدت السفيرة مريم الكعبي على عمق العلاقات الإستراتيجية بين مصروالإمارات والتى تقوم على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية مشيرة الى أهمية التعاون والتنسيق الدائم بين البلدين فى مجال الطيران بما يخدمالمصالح المشتركة .

وأعرب سيف السويدى مدير عام هيئة الطيران المدنى الإماراتى عن تطلعه إلى تعزيزالتعاون والتدريب وتبادل الخبرات وبحث آفاق جديدة من التعاون المستمر مع سلطةالطيران المدنى المصرى مؤكدا على قوة العلاقات بين البلدين فى مجال النقل الجوى .

تشمل مذكرة التفاهم تبادل الخبرات والمعلومات وتنسيق المواقف والدعم الفنى والتدريبالمشترك وتوحيد الجهود لتبني وجهة نظر مشتركة يتفق عليها الجانبان في الاجتماعاتوالمؤتمرات الإقليمية والدولية