اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 02:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزيرة العدل النمساوية: نشر الكراهية على الإنترنت فى تزايد والملاحقة ضئيلة

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 01:38 م
وزيرة العدل النمساوية: نشر الكراهية على الإنترنت فى تزايد والملاحقة ضئيلة الشرطة النمساوية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت وزيرة العدل النمساوية ألما زاديتيش اليوم الثلاثاء عن عدم رضاها عن نتائج الحزمة التشريعية الحديثة ضد جريمة "نشر الكراهية على الإنترنت" والتي أقرها البرلمان في العام الماضي، مشيرة إلى أن تأثيرها كان ضئيلا في العام الأول.

وقالت الوزيرة زاديتيش، في تصريح اليوم الثلاثاء،إن هذه الجريمة زادت بشكل ملحوظ وتنامت البلاغات على مدار العام الماضي كما لم يتم التوصل إلى إحصاءات دقيقة حول الإدانة النهائية في هذه الجرائم.

وأضافت إن الحزمة التشريعية فرضت عقوبات مشددة عند إهانة الشخص بسبب دينه أو عرقه أو إعاقته ولكن لم يستفد من الحماية بهذه العقوبات إلا مجموعات محدودة، مشيرة إلى تسجيل زيادة في انتشار خطاب الكراهية عبر الإنترنت.

ولفتت إلى أن التشريعات توفر حماية لضحايا الجرائم الإلكترونية وتتيح تعقب مؤلفي المنشورات المجهولة على الإنترنت، موضحة أنه على الرغم من الإصلاح التشريعي ظل عدد بلاغات التنمر عبر الإنترنت في تزايد، مضيفة " يمكن معاقبة التنمر عبر الإنترنت من خلال النشر الأول وليس تكرار النشر فقط، كما كان مطبقا من قبل".

 


النمسا

الشرطة النمساوية

جرائم الكراهية

الكراهية فى النمسا

الانترنت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة