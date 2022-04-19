وزيرة البيئة: التغييرات المناخية أضحت حقيقية.. والأرقام "مرعبة"

كتب محمد أسعد تصوير: كريم عبدالعزيز

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن تحدي المناخ أضحى تحديًا حقيقيًا وعالميًا، والأرقام مرعبة، فالانتاجية الزراعية في أفريقيا قلت بنسبة 24٪؜ على سبيل المثال.

جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الذي عقدته وزارة التعاون الدولي للإعلان عن الشراكة الإعلامية مع شبكة سي إن إن الدولية، تستهدف توثيق لقصص مصر التنموية، وتسليط الضوء على الشراكات الدولية المُنفذة بين الحكومة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق التنمية المستدامة، والدفع نحو تحقيق اقتصاد شامل ورقمي وأخضر.

أضافت وزيرة البيئة، أن استضافت مصر لمؤتمر المناخ يأتي في فترة مهمة يمر بها العالم أجمع، والمهمة ليست سهلة ولكن نحن على قدر المسئولية.

استكملت بقولها: الطفرة التي حدثت في مصر خلال السنوات السبع الماضية وضعت ملف البيئة في قلب عملية التنمية، ولأول مرة يتم وضع حزم من الحوافز المتعلقة بالبيئة للاستثمار، وهو رسالة هامة للعالم بأن مصر تنفذ التزاماتها، ولأول مرة مصر تطلب أول حوار وطني للمناخ، للحديث مع جميع الأطراف.

وتأتي الشراكة بين وزارة التعاون الدولي وشبكة سي إن إن، كجزء من المبدأ الثالث من مبادئ إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي – سرد المشاركات الدولية – بهدف توثيق قصص مصر التنموية، على المستوى الدولي، من خلال ثلاثة محاور هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة