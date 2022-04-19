وزيرا خارجية الكويت والبحرين يبحثان العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية

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عقد وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مع وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني جلسة مباحثات ثنائية، تناولت العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع الدولتين وما يربط قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية.

وذكرت الخارجية الكويتية - في بيان- أن اللقاء جاء بمناسبة زيارة وزير خارجية البحرين الرسمية للكويت والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات، كما تمت مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.