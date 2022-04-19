كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الدفاع الروسية، مقتل أكثر من 180 عنصرا وتدمير معقلين للقوات الأوكرانية في مناطق ميرنو وسلافيانسك في أوكرانيا، موضحة أن سلاح الجو يدمر 31 منشأة عسكرية أوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، إن هناك اشتباكات عنيفة في مدينتي "خرسون" و"ميكولايف"، مشيرة إلى أن سقوط ماريوبول أو دونباس أمر ليس محسوما بعد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن مدينة ماريوبول تتعرض لقصف شديد والاشتباكات فيها مستمرة، متابعة: الطيارون الروس يواصلون تجنب أجواء أوكرانيا ويقصفون عن بعد.

وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية، أن روسيا لديها 78 كتيبة مقاتلة داخل أوكرانيا، مستطردة: كتيبتان روسيتان دخلتا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن سوء الأحوال الجوية في أوكرانيا تمنع رصد كل الصواريخ التي تطلقها روسيا، موضحة أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن أكبر مزود للأسلحة إلى أوكرانيا.