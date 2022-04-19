وجدوا جثته وسط الزراعات.. تفاصيل جريمة قتل طفل الشرقية.. جثمانه يصل المستشفى.. مباشر

الشرقية - فتحية الديب

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من أمام مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمحافظة الشرقية، رصد خلاله تفاصيل العثور على جثة طفل فى الرابعة عشر من عمره، مخنوقا في أرض زراعية على أطراف قرية كفر يوسف شحاتة التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

وفي هذا الصدد، قال محمود خاطر الشقيق الأكبر للطفل لـ"اليوم السابع"، إن شقيقه اختفى مساء الأمس من القرية بعد ذهابه للعب مع أصدقائه بعد صلاة العشاء، مشيرا إلى أن شقيقه اختفى مباشرة بعد خروجه من المنزل بدقائق.

وتابع أنهم بحثوا عن شقيقه بعد اختفائه في عدة مناطق بما فيهم الأرض التي عثروا فيها على جثة شقيقه ولكن دون جدوى، موضحا أن عمه عثر على جثة شقيقه الأصغر مشنوقا صباح اليوم في أرضه، وذلك بعد مرور يوم من اختفائه.

وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل فى أرض زراعية على أطراف قرية كفر يوسف شحاتة التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية العثور على جثة الطفل م.خ يبلغ من العمر 14 عامًا، مُقيم فى قرية كفر يوسف شحاتة التابعة لمركز شرطة مشتول السوق.

وتبين من المعلومات الأولية الاشتباه فى وفاة الطفل خنقا، وبالعرض على جهات التحقيق فى مركز شرطة مشتول السوق قررت انتداب لجنة من الطب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها ومدى وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمها.