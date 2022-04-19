هل تحب الشوكولاتة الداكنة؟.. تحقق من هذه الفوائد الـ6 التي تعزز الصحة

كتبت إيناس البنا

الشوكولاتة، وخاصة الشوكولاتة الداكنة هي أحد الأشياء التي أعتقد أن غالبية الناس يحبونها وينغمسون في تناولها، فهى حل واحد لتلبية متطلبات الرغبة الشديدة وأيضًا لتحسين مزاجك، كثير من الناس يحتفظون به في ثلاجتهم طوال الوقت أو يخزنونه فقط. لكن هل تساءلت يومًا أنه صحي لك أم لا؟ فقط لحل شكوك، إنه صحي تمامًا، وإذا كنت تريد معرفة المزيد ، فاقرأ هذا المقال للحصول على الفوائد الصحية للشوكولاتة الداكنة.

الفوائد الصحية لتناول الشوكولاتة الداكنة



الشوكولاتة الداكنة مليئة بالعناصر الغذائية الصحية الإيجابية مثل مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية الأخرى التي يمكن أن توفرها على صحتك وفقا لموقع " onlymyhealth".

1. نسبة عالية من العناصر الغذائية



إذا كان لديك شوكولاتة داكنة ذات نوعية جيدة تحتوي على كاكاو نقي أكثر من 70٪ ، فقد توفر بالفعل فوائد غذائية لجسمك. يحتوي على كمية مناسبة من الألياف ومحمّل بالمعادن. كما أنه يحتوي على مركبات غذائية أخرى مثل البوتاسيوم والفوسفور والزنك والسيلينيوم.

يمكن أن تحتوي قطعة 100 جرام من الشوكولاتة الداكنة بنسبة 70-85٪ على-

11 جرام من الألياف

67٪ فيتامين يومي للحديد

58٪ من القيمة اليومية للمغنيسيوم

89٪ من الاحتياج اليومي اليومي للنحاس

98٪ من القيمة اليومية للمنغنيز

كما أنها تحتوي على كمية معتدلة من السكر ويمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 600 سعرة حرارية في اليوم، وهذا يعتبر أكثر من اللازم بالنسبة للشوكولاتة، ولكنه يحتوي أيضًا على الأحماض الدهنية والشوكولاتة الداكنة وحمض الأوليك الذي يفيد صحتك.

2. مصدر غني بمضادات الأكسدة



واحدة من الفوائد التي يعرفها عدد كبير نسبيًا من الشوكولاتة الداكنة هي مصدرها الغني بمضادات الأكسدة الموجودة في النظام الغذائي، قدرة الامتصاص الجذري للأكسجين هي مقياس نشاط مضادات الأكسدة الموجودة في الأطعمة، كما أنه يحتوي على أطعمة يمكن أن تنزع سلاح الجذور الحرة ويمكن أن تسبب تأثيرًا إيجابيًا على الجسم، تساعد مضادات الأكسدة الجسم على توفير مناعة ضد العدوى وتحتوي على مكونات نشطة.

3. يحسن تدفق الدم ويخفض ضغط الدم



تساعد مركبات الفلافانول الموجودة في الشوكولاتة الداكنة على تحفيز بطانة الأوعية الدموية التي تفيد أعصاب الجسم. يحتوي على الشرايين التي تنتج أكسيد النيتريك الذي يعزز وظائف مقاومة تدفق الدم ، يمكن أن يقلل ذلك من ضغط الدم في الجسم ويمكن أن يحسن تدفق الدم أيضًا. لا يُظهر الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم أي تأثير معين قد يؤدي إلى تناول حبة الملح.

4. يرفع HDL ويحمي الكولسترول الضار من الأكسدة



يمكن أن يساعد تناول الشوكولاتة الداكنة في تحسين نسبة الكوليسترول الحميد، كما أنه يخفض مستويات LDL التي تفيد الرجال في معظم الحالات. يمكن أن يقلل مسحوق الكاكاو من العديد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ويمكن أن يقلل من نسبة الكوليسترول الضار LDL المؤكسد لدى الأشخاص.

يمكن أن يشارك LDL في إتلاف الأنسجة الأخرى مثل بطانة الشرايين داخل قلبك. يمكن للكاكاو حماية البروتينات الدهنية من التلف التأكسدي الذي يحدث في جسمك، تساعد مركبات الفلافانول الموجودة في الشوكولاتة الداكنة على تقليل مقاومة الأنسولين ويمكن أن تمنعك حتى من الوقوع في الإصابة بأمراض مثل مرض السكري وفشل القلب.

5. يحمي بشرتك من أشعة الشمس



يمكن أن تساعد المركبات النشطة بيولوجيًا الموجودة في الشوكولاتة الداكنة بشكل كبير على بشرتك. يمكن أن يحميك من أضرار أشعة الشمس ، ويحسن تدفق الدم في الجلد ويزيد من كثافة البشرة وكذلك ترطيبها. الحد الأدنى من جرعة الحمامي هو الحد الأدنى من طرق الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب احمرار الجلد في غضون 24 ساعة بعد التعرض. إذا كنت تخطط لقضاء إجازة ، فيمكنك التفكير في تناول بعض الشوكولاتة الداكنة الإضافية في الأسابيع السابقة لتحسين روتين العناية بالبشرة.

6. يحسن وظيفة الدماغ



يمكن للشوكولاتة الداكنة أيضًا تحسين وظائف عقلك، الشوكولاته الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الفلافانول التي يمكن أن تحسن تدفق الدم في الدماغ، كما أن للكاكاو تأثير إيجابي كبير على الوظائف الإدراكية للدماغ، يمكن أن تكون الشوكولاتة الداكنة مفيدة بشكل خاص لكبار السن الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف، كما أنه يحسن الطلاقة اللفظية والعديد من عوامل الخطر أيضًا. يحتوي الكاكاو على مواد منبهة مثل الكافيين والثيوبرومين التي يمكن أن تكون أساسية لصحة الدماغ.