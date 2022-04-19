هبوط مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 10594 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 1785 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 12913 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.64% ليصل إلى مستوى 4239 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 1790 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 2606 نقطة.