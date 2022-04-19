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هبوط مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 10:27 ص
هبوط مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
 
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 10594 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 1785 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 12913 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.64% ليصل إلى مستوى 4239 نقطة.
 
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 1790 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 2606 نقطة.

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