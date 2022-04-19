هبوط بورصات السعودية وأبو ظبى والبحرين بجلسة الثلاثاء.. وصعود دبى والكويت

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.66% خاسرًا 227.57 نقطة ليغلق عند مستوى 13505.57 نقطة، وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.411% خاسرًا 40.76 نقطة ليغلق عند مستوى 9870.23 نقطة، وانخفض المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.15% خاسرًا 3.25 نقطة ليغلق عند مستوى 2092.66 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.63% رابحًا 58.74 نقطة ليغلق عند مستوى 3646.18 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.66% خاسرًا 227.57 نقطة ليغلق عند مستوى 13505.57 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.52% خاسرًا 126.18 نقطة ليغلق عند مستوى 24088.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 180.2 مليون سهم بقيمة 9.5 مليار ريال.

وهبط 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها البنوك بنسبة 2.93%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 2.12%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.8%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.08%، ثم قطاعي التأمين وإنتاج الأغذية بنسبة 0.99%، 0.94%، على التوالي، ثم قطاعي تجزئة الأغذية وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.88%، 0.84%، على التوالي، ثم قطاعي الطاقة والمواد الأساسية بنسبة 0.72%، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.65%.

وقفز 47 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أنابيب الشرق" بنسبة 6.51%، ثم سهم "دلة الصحية" بنسبة 4.27%، ثم سهم "أميانتيت" بنسبة 3.77%، وتراجع 157 سهمًا على رأسها سهم "ساب" بنسبة 4.40%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 4.21%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 4.07%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.1 مليار ريال سعودي.

بورصة أبو ظبي

كما تراجع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.411% خاسرًا 40.76 نقطة ليغلق عند مستوى 9870.23 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.832 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 352.3 مليون سهم، بقيمة 1.8 مليار درهم، عبر تنفيذ 12.7 ألف صفقة.

وانخفضت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.31%، أعقبه المرافق بنسبة 0.73%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.36%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 3.19%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.25%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.98%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.61%.

وارتفع 25 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الوطنية للتكافل" بنسبة 11.02%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 4.11%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 4.39%، ثم سهم "شركة غذاء القابضة" بنسبة 2.97%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 2.29%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 431.7 مليون درهم.

بورصة البحرين

وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.15% خاسرًا 3.25 نقطة ليغلق عند مستوى 2092.66 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.5 مليون سهم بقيمة 738 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 18.38% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.26%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 9.43% بضغوط هبوط سهمي المؤسسة العربية المصرفية، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.22%، 0.47%، على التوالي.

كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 5.65% بضغوط هبوط سهمي زين البحرين، البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.69%، 0.18%، على التوالي،

قطاع المال بنسبة انخفاض 28.56% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.97%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 18.5% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.73%، وهبط سهم شركة سوليدرتي البحرين بنسبة 9.23%.

بورصة دبي

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.63% رابحًا 58.74 نقطة ليغلق عند مستوى 3646.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 376 مليون سهم محققة ما قيمته 832.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 9063 صفقة لعدد 32 سهمًا.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 3.02%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.47%، يليه قطاع النقل بنسبة 2.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.70%، ثم قطاعي الاتصالات والخدمات بنسبة 0.3%، 0.24%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 3.5%.

وارتفع 20 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 8.99%، ثم سهم شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية بنسبة 8.43%، فيما تراجع 11 سهمًا على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 5.10%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 3.30%، وتصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 43 مليون ورقة بقيمة 267.6 مليون درهم.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.68% رابحًا 55.58 نقطة ليغلق عند مستوى 8288.29 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.97% رابحًا 87.97 نقطة ليغلق عند مستوى 9182.63 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.34% خاسرًا 21.75 نقطة ليغلق عند مستوى 6452.69 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.5% رابحًا 33.45 نقطة ليغلق عند مستوى 6678.75 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 238.6 مليون سهم بقيمة 78.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.7 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الصناعة بنسبة 3.07%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.95%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.63%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.59%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاعي المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.18%، 0.16%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات الطاقة، الاتصالات، المنافع، الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.74%، 0.98%، 0.45%، 0.42%، على التوالي.