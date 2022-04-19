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نيويورك تايمز: حلفاء ترامب يثيرون شكوكا حول الانتخابات تحسبا لموقفه فى 2024

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 11:24 ص
نيويورك تايمز: حلفاء ترامب يثيرون شكوكا حول الانتخابات تحسبا لموقفه فى 2024 دونالد ترامب - الرئيس الأمريكى السابق
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن مجموعة من حلفاء الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب وشركائه أمضوا شهورًا في محاولة لإلغاء انتخابات 2020 بزعم أنه الفائز الحقيقي، ويبدو أن جهودهم لم تتوقف حتى الآن حيث يقول بعض المقربين الذين حاولوا وفشلوا في إبطال النتائج إنه لا يزال من الممكن عكس النتيجة.

و يشعر الخبراء القانونيون بالقلق من أن التركيز على إلغاء التصديق على الانتخابات الأخيرة يمكن أن يمهد الطريق لمزيد من التدخل التشريعي العدواني  في المرة القادمة.

قال مايكل لوتيج ، المحامي المحافظ البارز والقاضي السابق في محكمة الاستئناف ، ومرشح الرئيس جورج دبليو بوش لمنصب رئيس المحكمة العليا للولايات المتحدة، "ترامب وأنصاره في الكونجرس والولايات يستعدون الآن لوضع الأساس لإلغاء انتخابات عام 2024 في حال خسر ترامب ، أو من ينوب عنه."

وأوضحت الصحيفة أنه في دور الولاية وقاعات المحاكم في جميع أنحاء البلاد ، وكذلك في وسائل الإعلام اليمينية ، يضغط حلفاء ترامب - بمن فيهم المحامي جون إيستمان - على الولايات لتمرير قرارات تلغي أصوات الهيئة الانتخابية للرئيس بايدن ورفع دعاوى قضائية تسعى لإثبات الادعاءات التي لا أساس لها من تزوير الناخبين على نطاق واسع. بعض هؤلاء الحلفاء يصورون عملهم على أنه مقدمة لإعادة الرئيس السابق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهود فشلت في تغيير أي نتائج على مستوى الولاية أو الكشف عن تزوير جماعي في الانتخابات. ويصفها الخبراء القانونيون بأنها منافية للعقل ، مشيرين إلى أنه لا يوجد سيناريو معقول بموجب الدستور لإعادة ترامب إلى منصبه.

ولكن مثلما اعتُبرت خطة إيستمان الأصلية لاستخدام العد النهائي للأصوات الانتخابية في الكونجرس في 6 يناير 2021 لإلغاء الانتخابات بعيدة المنال في الفترة التي سبقت أحداث الشغب في الكابيتول ، فإن الجهود المستمرة تغذي رواية كاذبة لاقت صدى لدى أنصار ترامب وأذكت مظالمهم.

وأضافت أن حلفاء ترامب يعززون من جهودهم عن طريق الظهور التلفزيونى وفى وسائل الإعلام والحديث عبر البودكاست والترويج لفكرة أنه لا يزال بالإمكان إعادة ترامب إلى السلطة، وهى الفكرة التى تعزز من مخاوف إمكانية استخدام نفس النهج بينما يتطلع إلى إعادة انتخابه في عام 2024.

أثار الديمقراطيون وبعض الجمهوريين مخاوف عميقة بشأن تأثير هذه الجهود، حيث يحذرون من عواقب غير مقصودة ، بما في ذلك احتمال التحريض على العنف من النوع الذي اندلع في 6 يناير ، عندما اقتحم حشد من أنصار ترامب - مقتنعين بأنه لا يزال من الممكن إعلان فوزه في انتخابات 2020 - مبنى الكابيتول.


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