نظافة الجيزة ترفع مخلفات بمنطقة عزبة المفتى فى الوراق

كتب سيد الخلفاوى

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، حملة ل رفع المخلفات بعزبة المفتى بالوراق بجوار الطريق الدائرى، حيث تم الدفع بلودر و2 سيارة وفرقة عمال نظافة وتم رفع المخلفات ونظافة المكان بتوجيهات شفيق جلال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، جاءت الحملة استجابة لشكوى سكان المنطقة.

وفى سياق آخر، واصلت محافظة الجيزة من خلال أجهزة حى جنوب الجيزة مجهوداتها لإخلاء موقف ميكروباص الوراق والكيت كات العشوائي والكائن أسفل كوبرى الجيزة بشارع مراد وتجهيز موقع بديل بموقف السرفيس بميدان الجيزة .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على سعى المحافظة المستمر نحو استبدال مواقف السرفيس العشوائية لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية واحداث بأخري حضارية للتسهيل علي المواطنين .

وأضاف المحافظ أن منطقة موقف ميكروباصات الوراق والكيت كات والواقعة أسفل كوبرى الجيزة بشارع مراد عانت من الاختناقات المرورية مما استدعى التدخل السريع لنقلها إلى موقف السرفيس بميدان الجيزة والذى تم تطويره فى الفترة الأخيرة لينضم إلى مواقف السرفيس الحضارية التى عملت المحافظة على تطويرها و إنشاءها خلال الفترة الماضية مثل موقف المريوطية والشوربجى واخر فيصل وموقف شارع السودان فى خطوات هامة نحو القضاء على المواقف العشوائية واستيعاب كافة المركبات فى مواقف حضارية.