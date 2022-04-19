ندوة لتوعية أطفال مدينة أرمنت برعاية المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

قدم فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة الأقصر، ندوة لتوعية الأطفال خلال نهار شهر رمضان المبارك قدمتها الواعظة بالمنظمة الدكتورة سمر محمد حسانى في مدينة أرمنت، وذلك تحت رعاية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وبرئاسة فضيلة الشيخ محمد الطيب رئيس الفرع، والشيخ محمد الرملي حسين نائب رئيس الفرع، وضياء الدين أحمد محمد الأمين العام للفرع.

وقامت الواعظة الدكتورة سمر محمد حسانى، بإلقاء ندوة بحديقة الجمعية الإسلامية بمركز أرمنت، استهدفت فيها توعية الأطفال انطلاقًا وإيمانًا منها بحديث النبى صلى الله عليه وسلم "أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ" متفق عليه.

وقالت الدكتورة سمر محمد حسانى خلال الندوة، أن الراعي هو الحافظ المؤتمن، أو هو من وُكِلَ إليه تدبير الشيء وسياسته وحفظه ورعايته، مأخوذ من الرّعْي وهو الحفظ، فكانت هى الراعى المؤتمن فى هذه الندوة، واشتمل اللقاء على غرس الانتماء للوطن، وجاءت بنماذج من أطفال الصحابة وكيف كان انتماؤهم لموطنهم، كما ذكرت مدى انتماء وحب النبى صلى الله عليه وسلم سردت هذا العنصر للأطفال عن طريق ذكر قصة هجرة النبى صلى الله عليه وسلم من بلده مكة، وكيف تألم عند تركه لها مع أنه كان يعذب فيها ولكن حرك قلبه الانتماء، وقامت بطرح الأسئلة على الأطفال وأجابوا إجابات وافية، وأشادت فى النهاية بحسن تربية أمهاتهم لهم وشكرت كل معلمة كان لها الفضل فى المشاركة بتربيتهم.