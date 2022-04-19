نائب محافظ بنى سويف يتابع مستجدات العمل بمشروعات "حياة كريمة".. صور

بنى سويف - هانى فتحى

زار الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، مركز ناصر، لمتابعة سير العمل فى مشروعات المبادرة الرئاسية ضمن المشروع القومى لتطوير الريف حياة كريمة، والذى يستهدف إحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى، حيث رافقه خلال الزيارة كل من على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، محمد بكرى رئيس مركز ومدينة الواسطى وبعض التنفيذيين المعنيين.

وتفقد نائب المحافظ سير العمل فى بعض المشروعات الجارى تنفيذها بقرى الوحدة المحلية بدنديل فى العديد من القطاعات الحيوية من التعليم والصرف الصحى ومياه الشرب والخدمات الجماهيرية والصحة والكهرباء، مشيرا إلى أن هذه الزيارات تأتى ضمن توجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بالمتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المبادرة والتزام الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية.

كما تفقد "سلامة" سير العمل فى المرحلة الثانية من مشروع توسعات محطة معالجة أبوصير الملق، والتى سيتم ربط عدد من القرى بالواسطى وناصر على المشروع بعد رفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 35 ألف متر مكعب فى اليوم، والتى قبل التوسعات لم تكن تتعد 3600م3/يوم، مما تعذر معه استقبال مزيد من صرف القرى المربوطة وتلك التى من المقرر ربطها على المحطة.



توسعات محطة الصرف الصحى ببنى سويف



مشروعات حياة كريمة ببنى سويف