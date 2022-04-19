نائب رئيس مجلس السيادة السودانى: لا خلافات بين الجيش والدعم السريع

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أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة السوداني قائد قوات "الدعم السريع"، عدم وجود أي خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع أو أية جهة مثلما ظل يروج البعض، مشيرا إلى أن الجيش والدعم السريع مثل التوأم لا ينفصلان.

وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو، لدى مخاطبته إفطارا رمضانيا نظمته المبادرة الشعبية لحراسة الثورة السودانية بالخرطوم، إن قوات الدعم السريع قوات نظامية محترفة ومؤهلة لا تتبع لفرد ويمكن لأي شخص تولي قيادتها.

وأشار إلى أن جميع إدارات "الدعم السريع" يشرف عليها ضباط من الجيش، مضيفا: "نحن والجيش لن نختلف"..

وجدد دقلو الدعوة لجميع الفرقاء السودانيين للانخراط في حوار جاد ومسؤول يقود البلاد نحو الاستقرار والتنمية.

وقال: "نمد أيادينا بيضاء للجميع، ليس لدينا مشكلة مع أي شخص"، مضيفا: "ضحينا كثيرا حتى لا تحدث مشاكل ونكون كتلة واحدة، ولا بديل عن الحوار إلا الحوار".