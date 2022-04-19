موسكو: قرار واشنطن تعليق اختبار الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية خطو بالاتجاه الصحيح

كتب أحمد عرفة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن روسيا تعتبر قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق اختبار الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية، خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها تطرح عدة تساؤلات، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو تود الاستيضاح عما إذا كان ذلك يعني أن واشنطن ستتخلى تماما عن تطوير مثل هذه الأنظمة، موضحا أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح. ولكن هنا ثلاث نقاط إضافية نود أن نسمع رد فعل الجانب الأمريكي بشأنها، أولاً، ماذا عن اقتراحنا المعروف بوقف نشر أنظمة الصواريخ متوسطة المدى، هل الولايات المتحدة مستعدة للعودة بطريقة إيجابية إلى إعادة النظر فيه، هل هي مستعدة أم لا، لإلزام نفسها عدم نشر مثل هذه الأنظمة في أي مكان ردا على وقفنا الاختياري؟

ولفت نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن القضية الثانية تتعلق بأن الولايات المتحدة، كما هو معروف، أجرت منذ فترة طويلة الاختبارات اللازمة للأنظمة المضادة للأقمار الصناعية، وقد تم ذلك مرارا وليس من دون نجاح، متسائلا: هل يعني الوقف الاختياري الحالي أن التطوير المناسب للأنظمة المضادة للأقمار الصناعية قد توقف بشكل كامل وأن الولايات المتحدة ترفض تطويرها ككل؟ بودنا أن نفهم. لقد أجرت الولايات المتحدة اختبارات مماثلة في الماضي، ومن المحتمل جدا أنها ببساطة ليست في حاجة إلى اختبارات إضافية.

ووجه نائب وزير الخارجية الروسي، رسالته للولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: أذكركم باقتراح روسيا الخاص بوضع معاهدة مشتركة مع الصين بعدم المبادرة بنشر الأسلحة في الفضاء الخارجي أولا، وفي وقت من الأوقات، تقدمت الولايات المتحدة وتستمر بالمناسبة في طرح سلسلة من الاعتراضات غير المتناسبة مع اقتراحنا هذا، لكنها ليست مستعدة للانتقال إلى حوار ملموس حول الفكرة ذاتها، لذلك يوجد الآن سبب للعودة إلى هذا الموضوع، نحن ندعو الولايات المتحدة إلى الانخراط في مناقشة بناءة، أشدد، مناقشة هذا الموضوع دون الاقتصار على تلك القضايا التي يسمونها وحلفاؤهم بشكل عام السلوك المسؤول في الفضاء.

وفى وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء أن موسكو لا تسعى إلى تغيير النظام في كييف، وإنما تريد أن يقرر الشعب الأوكراني مصيره ومستقبله، مضيفا أن الغرب استخدم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ضد روسيا.

وقال لافروف ـ في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ "إن الهدف من العملية العسكرية الروسية نزع السلاح واجتثاث النازية من أوكرانيا، وإن الأزمة بدأت مع أوكرانيا منذ محاولة كييف توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى عدم وجود رسوم على الصادرات والواردات، ورأت روسيا حينها تغيير اتفاقياتها مع كييف".

وأضاف أن حكومة كييف هاجمت مناطق القرم الواقعة شرق أوكرانيا، ورغم ذلك تم التوصل إلى اتفاق مينسك في فبراير 2015 ولكن بعد 8 سنوات أعلنت الحكومة الأوكرانية عدم تنفيذ الاتفاق واستمرت في قصف المناطق في لوجانسك ودونيتسك.