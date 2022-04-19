"من المتهم؟".. قصة مقتل بنات توفيق باشا فى الأقصر

كتب أحمد حسنى

ستعرض "اليوم السابع" في سلسلة "من المتهم"، أبرز القضايا التي لم تصل فيها جهات التحقيق للجاني سواءً كانت هذه القضايا جنائية أول قضايا سرقة.

الحلقة السابعة عشر

- مقتل صوفى ولودى

«صوفى» و«لودى» بنات توفيق باشا أندراوس القطب الوفدى، وأحد رموز ثورة 1919، وأشهر وأغنى عانسات فى الأقصر وصعيد مصر.

فضلا العيش فى عزلة اختراها بأنفسهما بعد أن فضلا العيش مع ذكريات ماضٍ جميل، داخل قصر والدهما، وعلى الرغم من اختيار بنات توفيق باشا أندراوس لحياة الهدوء التى وصلت لحد العزلة، إلا أن قصة رحيلهما فى العقد الثامن أثارت الكثير من الضجيج، وأصبحت قصة وفاتهن حديث العالم بعد تعرضهما للقتل باستخدام آلة حادة داخل قصرهما بالأقصر.

كثرت الأقاويل إن الشقيقتين ربما راحتا ضحية لهوس الحفر والتنقيب عن كنوز الفراعنة، أو ضحية لشائعات امتلاكهما لكميات من الذهب والمجوهرات النادرة والأموال أيضًا، وأن يكون الحادث طمعا فى ممتلكتهما من ذهب ومجوهرات، أو خلاف على الأراضى المملوكة لهما والتى تقدر بحسب مقربين منهما، بمائة فدان، ورغم حياتهما البسيطة التى عاشتا بها إلا أنهما تركتا ثروة تقدر بمليار جنيه، بنات "توفيق باشا إندراوس" داخل قصرهن المطل على نيل ومعبد الأقصر دون أن تتوصل أجهزة البحث الجنائى بالمحافظة لمرتكبى الجريمة التى هزت الأقصر.

8 سنوات مضت على جريمة مقتل بنات "توفيق باشا إندراوس" داخل قصرهن المطل على نيل ومعبد الأقصر دون أن تتوصل أجهزة البحث الجنائى بالمحافظة لمرتكبى الجريمة التى هزت الأقصر.