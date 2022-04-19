مقاول ينهى حياة زوجتيه بإطلاق النار عليهما فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

أنهى مقاول حياة زوجتيه بإطلاق النار عليهما داخل مسكنهما في كرداسة، وفر هاربا، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد مقتل ربتي منزل داخل مسكنهما، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين من خلال المعاينة والتحريات أن مقاول أطلق النار على زوجتيه اللتان تقيمان معه بذات المسكن، وفر هاربا، واكتشتفت إحدى قريباته الجريمة وابلغت رجال المباحث.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات وإعداد الأكمنة لضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.