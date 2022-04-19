اليوم السابع
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مقاول ينهى حياة زوجتيه بإطلاق النار عليهما فى كرداسة

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 09:17 م
مقاول ينهى حياة زوجتيه بإطلاق النار عليهما فى كرداسة حملة أمنية -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أنهى مقاول حياة زوجتيه بإطلاق النار عليهما داخل مسكنهما في كرداسة، وفر هاربا،  ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
وتلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد مقتل ربتي منزل داخل مسكنهما، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين من خلال المعاينة والتحريات أن مقاول أطلق النار على زوجتيه اللتان تقيمان معه بذات المسكن، وفر هاربا، واكتشتفت إحدى قريباته الجريمة وابلغت رجال المباحث. 
 
ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات وإعداد الأكمنة لضبط المتهم،  وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

قتل زوجتين

جريمة قتل كرداسة

مركز كرداسة

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