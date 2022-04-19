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معلومات الوزراء: زيادة استخدام المصريين للإنترنت 68% يوميا فى رمضان 2022

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 02:21 م
معلومات الوزراء: زيادة استخدام المصريين للإنترنت 68% يوميا فى رمضان 2022 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتتبع خلاله استخدامات المصريين للإنترنت خلال 24 ساعة في رمضان 2022، ومقارنتها بالفترة نفسها في رمضان 2021؛ إذ تبين حدوث زيادة في استخدام خدمات الإنترنت المحمول بنسبة 68% في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت المحمول 11 مليون مستخدم، كما تبين حدوث زيادة في استخدام خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 39% في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت 980 ألف مستخدم.

وكان متوسط الأنشطة الأعلى استخدامًا يوميًّا على النحو التالي:

3.5 ملايين ساعة يوميًّا مقاطع فيديو ترفيهية قصيرة منشورة بزيادة 158%.
131 مليون عملية بحث في الخرائط بزيادة 111%.
12.9 مليون ساعة مشاهدة محتوى ترفيهي بزيادة 76%.
181 مليون زيارة تسوق إلكتروني بزيادة 47%.
 
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استخدام الانترنت

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

اليوم السابع بلس

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