اليوم السابع
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مصرع عامل نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل مخزن خردة فى الصف

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 12:23 م
مصرع عامل نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل مخزن خردة فى الصف قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أسفر انفجار أسطوانة غاز عن مصرع عامل داخل مخزن خردة بمنطقة الصف في الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد انفجار أسطوانة غاز، داخل مخزن خردة بمنطقة الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، كما انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن انفجار أسطوانة غاز أدى إلى مصرع عامل.

 

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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